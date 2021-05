Geheimdienstchef Park reist für Folgediskussionen nach Gipfel in die USA

Photo : YONHAP News

Park Jie-won, Direktor des südkoreanischen Nachrichtendiensts NIS, reist in die USA, um offenbar Folgediskussionen zum Südkorea-USA-Gipfel in der letzten Woche zu führen.Wie verlautete, werde Park am heutigen Mittwoch in die USA aufbrechen.Zu welchem Zweck genau er dort sein und wen er treffen wird, ist nicht bekannt. Es wird erwartet, dass die Geheimdienste beider Länder Einschätzungen zur Situation austauschen würden, nachdem Nordkorea auf Kontaktvorschläge der USA kaum reagiert hatte.Der NIS wollte Parks Abreise und Ziel nicht bestätigen.Avril Haines, die Direktorin der nationalen Nachrichtendienste (DNI) der USA, hatte vom 12. bis 14. Mai Südkorea besucht. Sie hatte Präsident Moon Jae-in einen Höflichkeitsbesuch abgestattet und sich mit Park sowie dem nationalen Sicherheitsberater Suh Hoon getroffen.