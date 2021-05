USA stufen Nordkorea erneut als nicht kooperatives Land im Kampf gegen Terrorismus ein

Das US-Außenministerium hat Nordkorea erneut als Land eingestuft, das im Kampf gegen Terrorismus nicht in vollem Umfang kooperiert.Nach Angaben im US-Bundesamtsblatt am Dienstag (Ortszeit) setzte das Außenministerium am 14. Mai Nordkorea, Iran, Syrien, Venezuela und Kuba auf die Liste der Länder, die dem US-Gesetz für Rüstungsexportkontrolle nach nicht vollständig im Kampf gegen den Terrorismus kooperieren. Das Ressort werde den Kongress darüber benachrichtigen, hieß es. Gemeint sind Staaten, die an den Bemühungen der USA um die Terrorismusbekämpfung nicht mitwirken.Steht ein Land auf der schwarzen Liste, sind Verkäufe oder Genehmigungen für den Export von Waren und Dienstleistungen im Verteidigungsbereich in dieses Land verboten. Darüber wird auch die internationale Gemeinschaft informiert.Das US-Außenministerium hat seit 1997 die Liste der nicht kooperativen Länder im Bundesamtsblatt veröffentlicht. Seitdem wurde Nordkorea jedes Mal auf die Liste gesetzt.