Südkorea meldet 707 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist erstmals seit zwölf Tagen wieder auf über 700 geklettert.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 707 Neuansteckungen bestätigt, darunter 684 lokale und 23 eingeschleppte Fälle. Die Zahl der neuen Fälle stieg um fast 200 gegenüber dem Vortag.Bislang wurden insgesamt 137.682 Corona-Infizierte im Land erfasst.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf sank um neun auf 151.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um zwei auf 1.940. Die Letalitätsrate liegt bei 1,41 Prozent.