BTS stürmen mit „Butter“ japanische Musikcharts

Photo : YONHAP News

„Butter“, die neue englischsprachige Single der K-Pop-Band BTS, genießt auch in Japan große Beliebtheit.Nach Angaben ihrer Agentur Big Hit Music belegte „Butter“ in den Oricon-Charts sowohl in der wöchentlichen Streaming-Rangliste als auch in der wöchentlichen Rangliste der digitalen Singles den ersten Platz.„Butter“ wurde am Freitag veröffentlicht und innerhalb von drei Tagen 16,6 Millionen Mal gestreamt.Das stelle in den Oricon-Charts die bisher höchste Streamingzahl in der ersten Veröffentlichungswoche dar, teilte Big Hit Music mit.