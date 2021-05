Geburtenzahl und -rate im Auftaktquartal auf Rekordtief gefallen

Die Zahl der Geburten und die Geburtenrate in Südkorea sind im Auftaktquartal auf ein Rekordtief gefallen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden 70.519 Kinder in den ersten drei Monaten dieses Jahres geboren. Das sind 4,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Damit wurde der tiefste Stand in einem Auftaktquartal seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1981 verzeichnet.Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer fiel um 0,03 im Vorjahresvergleich auf 0,88 Kinder pro Frau im ersten Halbjahr. Das entspricht ebenfalls dem niedrigsten Stand in einem Auftaktquartal seit 1981.Im ersten Quartal wurden 48.016 Ehen geschlossen. Die Zahl schrumpfte um 17,6 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Damit wurden sowohl die geringste Zahl als auch der stärkste Rückgang in einem Auftaktquartal seit der Einführung der Statistiken 1981 verbucht.