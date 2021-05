Corona-Impfungen der 65- bis 74-Jährigen beginnen Donnerstag

Photo : YONHAP News

Am Donnerstag beginnen die Corona-Impfungen der 65- bis 74-Jährigen.Wie die staatliche Impf-Taskforce heute mitteilte, würden etwa 5,14 Millionen Menschen dieser Altersgruppe in rund 12.800 medizinischen Einrichtungen landesweit geimpft. Auch chronisch Kranke könnten sich gegen Corona impfen lassen.Mit Stand Dienstag waren 3,48 Millionen Dosen des Präparats von AstraZeneca verfügbar. In der ersten Juni-Woche sollen 4,5 Millionen Einheiten geliefert werden.Ab dem 7. Juni können sich die 60- bis 64-Jährigen impfen lassen, ebenso Lehrkräfte und Erziehungspersonal. Auch ihnen wird der Impfstoff von AstraZeneca verabreicht.