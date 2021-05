Bürgerorganisationen gründen Allianz gegen Japans Plan für Ablassen kontaminierten AKW-Wassers

Photo : YONHAP News

Zivilgesellschaftliche Organisationen in Südkorea haben eine Allianz ins Leben gerufen, um den Plan der japanischen Regierung für das Ablassen kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer zu vereiteln.60 Organisationen, darunter Korea Federation for Environmental Movements, der Gewerkschaftsdachverband KCTU und der Landesverband der Küstenfischer, gaben auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Seoul bekannt, die „Gemeinsame Aktion zur Verhinderung der Ableitung radioaktiv verseuchten Wassers durch Japan“ ins Leben zu rufen.Die japanische Regierung habe die einseitige Entscheidung ohne Besprechung mit ihren Nachbarländern durchgesetzt, obwohl das Ablassen kontaminierten Wassers ins Meer den Pazifik verschmutzen und Einfluss auf Nachbarländer wie Südkorea ausüben werde. Man verurteile die einseitige Entscheidung scharf, begründeten sie die Initiative.