Stärkster Anstieg von Indizes für Export- und Importvolumen im April seit elf Jahren

Photo : Getty Images Bank

Der Wert sowohl der Aus- als auch der Einfuhren Südkoreas ist im April so kräftig wie seit fast elf Jahren nicht mehr gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank stieg der Index für das Exportvolumen im April um 42 Prozent im Vorjahresvergleich auf 123,49. Damit wurde seit dem vergangenen November den sechsten Monat in Folge ein Zuwachs verzeichnet. Zudem wurde der stärkste Anstieg seit Mai 2010 erzielt.Der Index für die Exportmenge legte um 20,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 118,64 zu. Damit ging es den achten Monat in Folge aufwärts.Wertmäßig wurde bei Kohle- und Ölprodukten mit 98,5 Prozent und bei Transportausrüstung mit 81,1 Prozent ein besonders starker Anstieg verzeichnet. Mengenmäßig wurde bei Transportausrüstung mit 76,7 Prozent sowie bei Textil- und Lederprodukten mit 44,7 Prozent ein starker Zuwachs erzielt.Der Index für das Importvolumen kletterte um 34,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 140,99. Das entspricht dem stärksten Anstieg seit Juni 2010.