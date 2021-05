Präsident Moon äußert Erwartung für parteiübergreifende Kooperation für Ergebnis von Gipfel mit USA

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat seine Erwartung für eine parteiübergreifende Kooperation der Nationalversammlung geäußert, um die Ergebnisse seines Treffens mit US-Präsident Joe Biden zur Entfaltung bringen zu können.Er wäre dankbar, sollten die politischen Kreise hierfür ihre Einsichten zusammenbringen, sagte Moon bei einer Mittagsrunde mit den Vorsitzenden von fünf Parteien am Mittwoch am Präsidentensitz. Anwesend waren Song Young-gil von der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Kim Gi-hyeon von der Partei Macht des Volks, Yeo Young-kug von der Gerechtigkeitspartei, Ahn Cheol-soo, von Partei des Volks sowie Choe Kang-wook von der Offenen Demokratischen Partei.Während des etwa zweistündigen Gesprächs sagte Moon, dass der Gipfel die Gelegenheit geboten habe, erneut festzustellen, dass sich das Bündnis zwischen Südkorea und den USA unaufhaltsam entwickele. Er habe einen geänderten Status der Republik Korea und deren gewachsene Verantwortung und Rolle spüren können.Moon betonte, dass beim Spitzentreffen auch inhaltlich über den Erwartungen liegende Ergebnisse erzielt worden seien. Die Kooperation für Sicherheit und Frieden sei verstärkt worden, zugleich sei die Zusammenarbeit in allen Bereichen stark ausgeweitet und vertieft worden. Das bilaterale Bündnis habe sich zu einer umfassenden Allianz entwickelt.Der Staatschef unterstrich, es sei von großer Bedeutung, in der gemeinsamen Erklärung die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines dauerhaften Friedens als gemeinsames Ziel genannt und als Ansatzpunkt für Diplomatie und Dialog für dessen Verwirklichung die Erklärung von Singapur und die Erklärung von Panmunjom erwähnt zu haben.Moon sagte zudem, dass die Ernennung des Sondergesandten für Nordkorea durch die USA quasi die Bitte gegenüber Nordkorea um eine Wiederaufnahme des Dialogs darstelle. Er äußerte dann die Erwartung für eine positive Reaktion Pjöngjangs.Die Abschaffung der Raketen-Richtlinien betrachtete Moon als symbolischen und substanziellen Schritt, mit dem die Solidität der bilateralen Allianz nach außen demonstriert wird. Damit sei ein Weg für die Entwicklung der Weltraumindustrie eröffnet worden.Moon würdigte außerdem die vereinbarte Impfstoff-Zusammenarbeit und bezeichnete die Entscheidung der USA, Corona-Impfstoffe für 550.000 südkoreanische Soldaten bereitzustellen, als bedeutungsvolles Geschenk.Er stellte darüber hinaus den Vorschlag der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, für eine Kooperation auf Parlamentsebene zwischen beiden Ländern vor. Er versprach die Unterstützung der Regierung für diplomatische Bemühungen der Nationalversammlung in diesem Zusammenhang.