Verteidigungsminister Südkoreas und Deutschlands vereinbaren Verstärkung der Kooperation im Indo-Pazifik

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und Deutschlands haben sich darauf verständigt, die Kooperation in der indo-pazifischen Region zu verstärken.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium kam Verteidigungsminister Suh Wook am Mittwoch am Ministeriumssitz in Seoul mit seiner deutschen Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer zu einem Gespräch zusammen. Beide diskutierten über die Sicherheitslage in der Region, einschließlich der koreanischen Halbinsel und Wege zur Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit auf den Gebieten Verteidigung und Rüstungsindustrie.Kramp-Karrenbauer äußerte die Hoffnung auf die Belebung der Kooperation mit Südkorea, das in den im letzten September von der Bundesregierung vorgelegten Leitlinien für die Politik im Indo-Pazifik als wichtiger Kooperationspartner genannt wurde.Suh sagte, dass beide Länder in historischer, geopolitischer und strategischer Hinsicht optimale Partner würden, die im indo-pazifischen Raum zusammenarbeiten könnten.Suh erläuterte zudem, dass Südkorea Deutschland 2018 offiziell als Staat anerkannt habe, der im Koreakrieg medizinische Hilfe für Südkorea geleistet hatte.Die deutsche Ministerin äußerte außerdem Unterstützung für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel und bat Suh, Deutschland zu besuchen.Ihre Visite ist der erste Südkorea-Besuch eines deutschen Verteidigungsministers seit 14 Jahren. Zuletzt hatte der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung 2007 Südkorea besucht.Kramp-Karrenbauer wird auch die Gemeinsame Sicherheitszone (JSA) im Waffenstillstandsort Panmunjom besuchen und am Donnerstagvormittag abreisen.