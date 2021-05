Razzia bei südkoreanischem Verlag von Memoiren Kim Il-sungs

Photo : YONHAP News

Die Seouler Polizei hat das Büro eines südkoreanischen Verlags durchsucht, der die Memoiren des nordkoreanischen Staatsgründers Kim Il-sung veröffentlicht hat.Der Verlag soll damit gegen das nationale Sicherheitsgesetz verstoßen haben.Bei der Razzia am Mittwochnachmittag seien mehrere Beweismittel im Büro des Verlags Minjok Sarangbang im Bezirk Mapo sowie am Wohnsitz des Verlagsdirektors sichergestellt worden.Die Polizei war aufgrund einer Strafanzeige der konservativen Gruppe "Neues Paradigma Nordkoreas" (NPK) tätig geworden.Die achtbändigen Memoiren "Mit dem Jahrhundert. Erinnerungen" hatte der Verlag am 1. April herausgegeben.Die Gruppe forderte außerdem einen Verkaufsstopp und begründete dies mit der Sorge, dass mit den Aufzeichnungen persönliche Rechte der Südkoreaner verletzt werden könnten.Das Bezirksgericht Seoul West wies ihr Ansinnen aber zurück, da die vorgelegten Materialien die Notwendigkeit eines Verkaufsstopps nicht vollständig erklären würden.Ein solcher Schritt sei erst möglich, wenn die persönlichen Rechte der anzeigenden Person oder Personengruppe verletzt würden. Dies treffe im vorliegenden Fall aber nicht zu, hieß es.