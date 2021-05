Pentagon: Militärmanöver mit Südkorea dienen Aufrechterhaltung von Verteidigungsbereitschaft

Photo : KBS News

Gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea dienen nach US-Angaben der Aufrechterhaltung der Verteidigungsbereitschaft der Allianz.Über künftige Übungen werde vor diesem Hintergrund entschieden, sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Mittwoch der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News auf Anfrage.Zuvor am Mittwoch hatte der südkoreanische Präsident Moon Jae-in gesagt, dass Großmanöver angesichts der Corona-Pandemie unwahrscheinlich seien.Laut dem Pentagon-Sprecher habe die Verteidigungsbereitschaft für den Verteidigungsminister oberste Priorität. Gemeinsame Übungen seien die grundlegende Methode zur Sicherstellung der Verteidigungsbereitschaft der Allianz, hieß es weiter.Solche Übungen seien vom Wesen her nicht provokativ und defensiv ausgerichtet. Ziel sei es, dafür zu sorgen, dass die gemeinsamen Truppen nach dem Motto des "Fight Tonight" jederzeit einsatzbereit seien.Jede Entscheidung über den Umfang und Zeitpunkt von Übungen würde bilateral und mit diesen Faktoren im Hinterkopf getroffen, hieß es.