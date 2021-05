FDA lobt Südkoreas Strategie für Covid-19-Diagnose

Photo : YONHAP News

Die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA hat einen Bericht über die Strategie der südkoreanischen Regierung für die Reaktion auf Covid-19 veröffentlicht.In dem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht „Südkoreas Reaktion auf Covid-19“ schrieb die Behörde, zahlreiche Quellen auf der ganzen Welt hätten Anfang April 2020 erklärt, dass wegen Südkoreas Strategie die Infektionskurve abgeflacht sei.Da die Erfahrungen Südkoreas für zukünftige Überlegungen informativ sein könnten, habe die FDA Informationen überprüft, einschließlich Medienberichte und von der südkoreanischen Regierung öffentlich zur Verfügung gestellte Informationen über ihre Covid-19-Reaktionsstrategie, hieß es.In dem Bericht steht, dass der Ansatz der südkoreanischen Regierung auf Lektionen beruhe, die sie aus dem MERS-Ausbruch 2015 gelernt habe. Daraufhin wird vorgestellt, welche Bemühungen Südkorea seitdem unternommen hatte, um auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten vorbereitet zu sein.Die südkoreanische Regierung habe viel in die kommerzielle Entwicklung von Technologien von Diagnosetests investiert. In dessen Folge sei es privaten Unternehmen ermöglicht worden, Tests schnell zu entwickeln und herzustellen, hieß es.Im Bericht wird auch darauf hingewiesen, dass die Legislative durch eine Gesetzesänderung den zuständigen Behörden die Befugnis erteilt hatte, in einem Notfall persönliche Informationen von Infizierten und Verdachtspatienten zu sammeln.