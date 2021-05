Südkorea unterzeichnet als zehntes Land Artemis Accords

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Artemis Accords, ein von den USA geführtes Abkommen über Prinzipien für die Kooperation für die friedliche Weltraumforschung und -nutzung, unterzeichnet.Damit sei Südkorea das zehnte Unterzeichnerland geworden, teilte das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Donnerstag mit.Südkorea und die USA hatten sich beim jüngsten Gipfel auf Südkoreas Beteiligung an den Artemis Accords verständigt. Wissenschaftsministerin Lim Hye-sook unterzeichnete die Vereinbarungen.Die US-Raumfahrtbehörde NASA und sieben Länder, darunter Japan, Großbritannien und Italien, hatten im Oktober letzten Jahres das Abkommen über Prinzipien für die internationale Kooperation für die Weltraumforschung und -nutzung zu friedlichen Zwecken unterzeichnet. Danach unterzeichnete es auch die Ukraine.Das Ministerium erwartet, dass sich Südkorea mit der Unterzeichnung an verschiedenen Bereichen des Artemis-Programms, eines US-geführten internationalen Raumfahrtprogramms, und anderer Weltraumforschungsprogramme beteiligen kann.