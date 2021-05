Grundstein von Zentralbankgebäude mit Handschrift von Ito Hirobumi bleibt unverändert

Photo : YONHAP News

Der Grundstein des Hauptgebäudes der südkoreanischen Zentralbank mit einer Handschrift des japanischen Politikers Ito Hirobumi wird unverändert bleiben.Das habe der Ausschuss für Kulturgüter nach Beratungen beschlossen, teilte die Behörde für Kulturerbe mit. Jedoch werde eine Informationstafel zu dem Grundstein aufgestellt.Ito hatte als Japans Premierminister nach der Meiji-Restauration die führende Rolle für die Kolonialisierung Koreas gespielt. Er war der erste Generalresident im Protektorat Korea. Letztes Jahr wurde festgestellt, dass beide chinesische Zeichen „Jeong-cho“ (Grundsteinlegung) auf dem Grundstein von ihm geschrieben wurden.Die Bank of Korea legte daraufhin drei Optionen vor, wie mit dem Grundstein umgegangen werden sollte. Das sind die Aufrechterhaltung des Grundsteins und die Aufstellung einer Informationstafel, die Versiegelung sowie die Entfernung und die Verlegung in die Unabhängigkeitshalle in Cheonan.In einer durch die Behörde für Kulturerbe durchgeführten Umfrage im Dezember sprachen sich 52,7 Prozent der 1.000 Befragten dafür aus, den Grundstein als historisches Überbleibsel zu bewahren und eine Informationstafel zu errichten. 47,3 Prozent forderten, die Spuren Itos zu entfernen.