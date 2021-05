Südkorea sichert sich bisher 186 Starttickets in 23 Sportarten bei Olympia in Tokio

Photo : YONHAP News

186 südkoreanische Athletinnen und Athleten haben sich bisher einen Startplatz bei 85 Wettkämpfen in 23 Sportarten bei den Olympischen Spielen in Tokio gesichert.Das gab das Koreanische Sport- und Olympische Komitee (KSOC) am Mittwoch, 58 Tage vor dem geplanten Beginn der Spiele, bekannt.Damit stieg die Zahl der Startplätze Südkoreas um 26 verglichen mit der Zahl, die das Komitee am 14. April, 100 Tage vor dem Beginn der Olympischen Spiele, ermittelt hatte. Damals waren es 160 Startplätze für 62 Wettkämpfe in 19 Sportarten.Das Internationale Olympische Komitee hatte nach Diskussionen mit internationalen Sportverbänden (IF) beschlossen, alle Qualifikationsspiele für die Olympischen Spiele bis zum 29. Juni abzuschließen.Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio werden 339 Wettkämpfe in 33 Sportarten ausgetragen.Das KSOC geht davon aus, dass 200 bis 210 südkoreanische Athletinnen und Athleten bei den Spielen in Tokio starten könnten.