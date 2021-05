Asiana plant internationale touristische Rundflüge am Flughafen Gimpo

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines wird ab Juni auch am Flughafen Gimpo internationale touristische Rundflüge ohne Landung anbieten.Das teilte die Fluggesellschaft am Donnerstag mit.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr hatte einheimischen Fluggesellschaften erlaubt, ab Mai auch an den Flughäfen Gimpo (Seoul), Gimhae (Busan) und Daegu internationale Rundflüge zu starten. Solche Flüge wurden im Zuge der Corona-Pandemie eingeführt und konnten bis dahin lediglich am Flughafen Incheon angeboten werden.Asiana plant im Juni zwei internationale Rundflüge von Incheon aus und einen Rundflug von Gimpo aus. Am Flughafen Incheon werden die Flüge am 19. und 26. Juni angeboten. Der Rundflug über Busan, Fukuoka (Japan) und Jeju wird jeweils zwei Stunden dauern. Der Rundflug von Gimpo aus ist am 26. Juni geplant und wird ebenfalls über Busan, Fukuoka und Jeju führen.Die Firma organisiert die touristischen Rundflüge in Kooperation mit Tourismusbehörden anderer Länder so wie eine Reise in solche Länder. Im April war es Spanien, im Mai Australien. Im Juni soll Taiwan an der Reihe sein.