Absichtserklärung über Tausch von Gelände von US-Botschaft auf US-Militärbasis und Wohnungen in Seoul

Photo : YONHAP News

Ein Teil der Wohnungen in einem Apartmentkomplex im Seouler Viertel Yongsan und ein Gelände im Besitz der US-Botschaft innerhalb der US-Militärbasis in Yongsan werden getauscht.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr gab am Donnerstag bekannt, dass es mit der US-Botschaft eine Absichtserklärung über einen Immobilientausch für die Verlegung deren Mitarbeiterunterkunft abgeschlossen habe.Demnach wird die südkoreanische Regierung 150 Wohnungen in dem geplanten Apartmentkomplex zur Verfügung stellen, während die US-Regierung im Gegenzug ein 30.235 Quadratmeter großes Gelände auf dem Camp Coiner abtreten wird.Der Tausch der Besitzrechte soll erfolgen, wenn der Apartmentkomplex im Jahr 2025 fertiggestellt wird.Das Ressort will das zurückgegebene Gelände im Rahmen der Gestaltung des Yongsan Parks nutzen.