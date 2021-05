Geheimdienstchef Park zu Besuch in USA eingetroffen

Photo : YONHAP News

Der Direktor des südkoreanischen Geheimdiensts NIS, Park Jie-won, ist zu einem Besuch in den USA eingetroffen.Park kam am Mittwoch (Ortszeit), fünf Tage nach dem Südkorea-USA-Gipfel, am John F. Kennedy Flughafen in New York an.Es wird davon ausgegangen, dass Parks Besuchszweck eine weitere Meinungsabstimmung zwischen Südkorea und den USA sei, um Nordkorea zum Dialog zu bewegen.Die Präsidenten Südkoreas und der USA hatten bei ihrem Treffen in der letzten Woche vereinbart, unter Beachtung der innerkoreanischen Gipfelerklärung von Panmunjom von 2018 und der gemeinsamen Gipfelerklärung Nordkoreas und der USA von Singapur Gespräche mit Nordkorea fortzusetzen.Es ist nicht bekannt, wen der Geheimdienstchef in den USA treffen wird und wie lange er dort bleiben wird.Daher gibt es über den Grund, warum Park New York als erste Station auswählte, verschiedene Spekulationen. Dort befindet sich die diplomatische Vertretung Nordkoreas.Beobachter meinen, dass die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA als Schalter fungieren wollen. Zur Begründung wird darauf hingewiesen, dass die Direktorin der nationalen Nachrichtendienste der USA, Avril Haines, noch vor dem bilateralen Gipfel nach Südkorea gereist war und den Waffenstillstandsort Panmunjom besucht hatte.Laut Informationen wird Park nur kurz in New York bleiben und danach nach Washington weiterreisen, um sich mit US-Geheimdienstbeamten zu treffen.