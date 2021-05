Südkorea meldet 629 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist unter die 700er-Schwelle gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 629 Neuansteckungen nachgewiesen.Bislang wurden insgesamt 138.311 Infektionsfälle im Land erfasst.Mit Stand 0 Uhr am Donnerstag haben mittlerweile 3,9 Prozent der Gesamtbevölkerung die zweite Corona-Impfung hinter sich.Unterdessen begannen heute die Corona-Impfungen der 65- bis 74-Jährigen und der Menschen mit chronischen schweren Atemwegserkrankungen.Nach Angaben der staatlichen Impf-Taskforce werden diejenigen, die einen Impftermin gebucht haben, in rund 12.800 medizinischen Einrichtungen landesweit geimpft. Sie würden die erste Spritze mit dem AstraZeneca-Vakzin bekommen.Nach dem Beginn der Buchungen reservierten 68,9 Prozent der 70- bis 74-Jährigen einen Impftermin. Von den 65- bis 69-Jährigen, deren Zahl auf drei Millionen geschätzt wird, buchten bisher 1,91 Millionen einen Impftermin.Die Regierung erwartet, dass künftig über eine Million Menschen am Tag geimpft werden können.1,069 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs werden heute von der Fabrik im südkoreanischen Andong ausgeliefert. Es handele sich um einen Teil der Dosen, die sich Südkorea über einen direkten Vertrag mit dem Pharmaunternehmen gesichert hat.