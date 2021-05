Südkorea will Kennzeichnung Dokdos als japanisches Territorium nicht dulden

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seine Entschlossenheit bekräftigt, die implizite Kennzeichnung Dokdos als japanisches Gebiet auf einer Landkarte im Internetauftritt für die Olympischen Spiele in Tokio nicht dulden zu wollen.Auf einer Pressekonferenz sagte der Sprecher des Außenministeriums Choi Young-sam am Donnerstag, dass die Dokdo-Inseln eindeutig Südkoreas Territorium seien. Dies sei nicht nur in historischer und geografischer Hinsicht eindeutig, sondern auch nach internationalem Recht.Es sei nicht zu dulden, dass Japan auf der Olympia-Webseite Dokdo in einer Weise hervorgehoben habe, als habe es Souveränität über die Felseninseln.Das Außenministerium wolle in Absprache mit anderen Regierungsbehörden die Einleitung notwendiger Maßnahmen beschließen, sagte der Sprecher weiter.