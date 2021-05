Präsident Moon: Expansive Fiskalpolitik bis kommendes Jahr erforderlich

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Notwendigkeit betont, bis kommendes Jahr an einer expansiven Fiskalpolitik festzuhalten.Die Regierung müsse die wirtschaftliche Erholung weiter unterstützen und für eine Verringerung der Einkommenslücke eintreten, die sich in der Corona-Pandemie ausgeweitet habe.Das sagte Moon am Donnerstag, als er im Präsidialamt eine Sitzung zur nationalen Finanzstrategie leitete.Die Meinungen seien geteilt, ob Ausgaben oder die Haushaltsstabilität Vorrang haben sollten. Doch solle eine ausgabenorientierte Politik als Gegengewicht fungieren.Zwar nähmen die Schulden schneller zu in der Vergangenheit, da die Ausgaben in Bezug auf Covid-19 stiegen. Der Anstieg sei aber geringer als in anderen Staaten und die Haushaltslage sei weiterhin gut.Moon verwies auch auf wachsende Steuereinnahmen im Zuge der wirtschaftlichen Erholung, die dem Finanzhaushalt zugutekämen. Die Regierung müsse den Effekt eines solchen Tugendkreises verstärken.Zudem erhole sich die südkoreanische Wirtschaft dank der expansiven Fiskalpolitik im internationalen Vergleich schneller, habe sich aber noch nicht vollständig erholt.Südkorea solle sich daher die Option für einen weiteren finanzpolitischen Stimulus offenhalten, um auf Veränderungen bei den Infektionszahlen vorbereitet zu sein und die wirtschaftliche Erholung anzuschieben, sagte das Staatsoberhaupt.