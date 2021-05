Lokale Übertragung indischer Corona-Variante festgestellt

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist es offenbar zu einer lokalen Übertragung der indischen Corona-Virusvariante gekommen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention handelt es sich um einen der vier letzte Woche im Land bestätigten Fälle der indischen Variante, einen Soldaten in Paju. Es wird davon ausgegangen, dass er sich bei einem Bekannten in Seoul ansteckte.Seine Infektion mit der Corona-Mutante wurde bei einer Stichprobe unter lokalen Infektionsfällen bestätigt, die für die Feststellung des Ausmaßes der Verbreitung von Virus-Mutanten vorgenommen wurde. Es war das erste Mal, dass bei einer Stichprobe die indische Variante bestätigt wurde.Ein für epidemiologische Untersuchungen zuständiger Beamter sagte, dass in der Truppeneinheit des Soldaten keine weitere Ansteckung festgestellt worden sei. Es könnte jedoch zu weiteren Infektionen kommen, weil die Nachverfolgung der Kontakte noch andauere.