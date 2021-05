Südkorea will 1,5 Millionen Dollar als Soforthilfe für Palästinenser bereitstellen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will 1,5 Millionen Dollar Soforthilfe bereitstellen, um den Palästinensern in einer humanitären Krisensituation nach dem jüngsten bewaffneten Konflikt zwischen Israel und der Hamas zu helfen.Die Entscheidung gab das Außenministerium am Donnerstag bekannt.Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) habe die internationale Gemeinschaft um die Unterstützung für Nothilfe-Aktivitäten im Gazastreifen und Westjordanland gebeten. Demnach habe die Regierung beschlossen, dem UNRWA eine Million Dollar bereitzustellen, hieß es.Südkorea wird zudem 500.000 Dollar für einen vom UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) verwalteten Fonds zahlen, um eine integrierte und zügige Nothilfe auf UN-Ebene zu unterstützen.Die Regierung erwarte, dass ihre Unterstützung den Palästinensern bei der Überwindung der humanitären Krise helfen werde. Sie werde weiter eng mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um zur Verbesserung der humanitären Situation in Palästina beizutragen, teilte das Ministerium mit.