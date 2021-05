646.000 Menschen erhielten gestern erste Corona-Impfung - neuer Tagesrekord

Photo : YONHAP News

Am Donnerstag sind über 640.000 Menschen in Südkorea gegen das Coronavirus geimpft worden.Nach Angaben der staatlichen Impf-Taskforce bekamen mit Stand 18 Uhr 646.618 Menschen ihre erste Impfung.Das ist mehr als doppelt so viel wie der bisherige Tagesrekord, der am 30. April aufgestellt worden war. Damals waren es 306.523 Personen.Gestern begannen die Corona-Impfungen der 65- bis 74-Jährigen und der Menschen mit chronischen schweren Atemwegserkrankungen.Unterdessen wurden gestern 587 neue Corona-Infektionen im Land bestätigt.