Chinesischer Außenminister trifft neuen nordkoreanischen Botschafter

Photo : YONHAP News

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat sich mit dem neuen nordkoreanischen Botschafter in China, Ri Ryong-nam, getroffen.Phoenix Television berichtete, dass Wang und Ri am Donnerstag in Peking zusammengekommen seien.Es ist das erste Treffen zwischen beiden Beamten seit der Ernennung Ris als Botschafter in China im Februar.Wang würdigte dabei die Freundschaft zwischen China und Nordkorea. Die durch frühere Staatsführer geschlossene Freundschaft habe sich durch vergossenes Blut in einer Kriegskatastrophe, in der beide Länder gemeinsam gegen die Aggression von außen gekämpft hätten, gefestigt. Die Freundschaft beider Länder sei kostbar und ein gemeinsames Vermögen wie ein Schatz, sagte er. Mit der Kriegskatastrophe ist der Koreakrieg gemeint, den China als „Krieg zum Widerstand gegen die USA und zur Hilfe für Korea“ bezeichnet.Wang teilte zudem die Absicht Chinas mit, „inmitten tiefer Veränderungen der globalen und regionalen Lage“ zusammen mit Nordkorea die traditionelle Freundschaft weiter zu festigen und die Beziehungen zeitgemäß weiterzuentwickeln. Dadurch werde China zu Frieden und Stabilität in der Region aktiv beitragen, hieß es.Ri äußerte, dass die Freundschaftsbeziehungen zwischen beiden Staaten in eine neue Phase eingetreten seien. Es sei eine große Ehre und Freude, dass er in einer solchen Zeit als Botschafter in China dienen könne.Das Treffen zwischen Wang und Ri erfolgte kurz nachdem der südkoreanische Präsident Moon Jae-in die USA besucht und mit US-Präsident Joe Biden eine Verstärkung der bilateralen Zusammenarbeit beschlossen hatte.