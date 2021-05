GM-Werke nehmen Betrieb wieder auf

Photo : YONHAP News

Der US-Autobauer General Motors (GM) wird die Produktion in Fabriken weltweit wieder anfahren, die wegen Chipmangels geschlossen worden waren.Der Zeitung „New York Times“ zufolge werden vier Werke in Nordamerika nach der Stilllegung im Februar in wenigen Wochen wieder die Produktion aufnehmen.In zwei Fabriken in Südkorea, die zurzeit zu 50 Prozent ausgelastet sind, wird die Produktion ab 31. Mai auf 100 Prozent der Kapazitäten erhöht. Die Fabrik in Bupyeong war im April für fünf Tage geschlossen, seit der Wiederinbetriebnahme ist sie nur zur Hälfte ausgelastet. Auch in dem Werk in Changwon wird seit diesem Monat nur etwa die Hälfte der Kapazitäten ausgeschöpft.GM teilte mit, dass eine Fabrik in Kanada am 14. Juni die Produktion wieder anfahren werde, zwei Betriebe in Mexiko am 31. Mai.