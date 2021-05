Regierunglager will Wohnungsprogramm in Sejong für Regierungsmitarbeiter abschaffen

Photo : YONHAP News

Das Regierungslager hat beschlossen, das Wohnungsprogramm in der Verwaltungsstadt Sejong City für Regierungsangestellte abzuschaffen.Regierungsbeamte konnten in der Stadt, in der mehrere Regierungsbehörden einen Sitz haben, günstig an Wohnraum kommen.Regierung und regierende Minjoo-Partei Koreas beschlossen heute bei einer Sitzung an der Nationalversammlung, das Programm einzustellen.Ministerpräsident Kim Boo-kyum sagte, dass sich die Regierung der öffentlichen Kritik bewusst sei.Ursprünglich sei das Programm aufgelegt worden, um Beamte zum Umzug nach Sejong City zu bewegen und für ein stabiles Angebot an Wohnungen zu sorgen. Doch habe es sich zu einer Sondervergünstigung für Beamte entwickelt, von denen einige das System ausnutzen würden, hieß es.