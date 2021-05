Samsung beschließt Rückerstattung für Nutzer von Galaxy Buds im Falle von Außenohrentzündung

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics will von Ohrenentzündungen betroffene Nutzer der In-Ear-Kopfhörer Galaxy Buds entschädigen.Das Unternehmen äußerte sich zur Rückerstattung des Kaufpreises und Übernahme der Behandlungskosten bereit, wenn das Tragen von Galaxy Buds zu Ohrenkrankheiten wie einer Außenohrentzündung führte.Mehrere Kunden hatten angegeben, nach der Verwendung von Galaxy Buds Pro eine Außenohr- oder Mittelohrentzündung bekommen zu haben.Überprüfungen durch das Unternehmen hätten ergeben, dass das Produkt einwandfrei sei. Dennoch sei zum Schutz der Kunden eine Rückerstattung beschlossen worden, teilte Samsung am Donnerstag mit.Die Maßnahme sei außerdem nicht auf Galaxy Buds Pro begrenzt, sondern gelte für alle gleichartigen Produkte, hieß es.Betroffene, die in einem Servicecenter Beweise wie einen Arztbrief und eine Quittung für die Behandlungskosten vorzeigen, können den Kaufpreis zurückerstattet und darüber hinaus die Behandlungskosten erstattet bekommen.Auch der Konkurrent Apple zahlt Nutzern von AirPods Pro im Falle von Problemen mit den Ohren den Kaufpreis zurück. In manchen Fällen werden auch die Behandlungskosten übernommen.