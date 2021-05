Vereinigungsministerium will sich auf Dialog mit Nordkorea zu jeder Zeit, über jedes Thema vorbereiten

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat nach dem Gipfel mit den USA in der Vorwoche die Absicht mitgeteilt, zuerst an der Wiederherstellung innerkoreanischer Verbindungskanäle und der Wiederaufnahme des Dialogs zu arbeiten.Mit der Achtung der innerkoreanischen Erklärung von Panmunjom durch die Staatsführer Südkoreas und der USA sowie der Unterstützung des US-Präsidenten für innerkoreanische Gespräche, Engagement und Kooperation sei die Triebkraft für die Förderung der innerkoreanischen Beziehungen gesichert worden, schrieb das Ministerium in einem Bericht für den parlamentarischen Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung am Freitag.Das Ministerium bezeichnete die Wiederherstellung innerkoreanischer Verbindungskanäle und die Wiederaufnahme des Dialogs als vorrangige Aufgaben. Das Ressort werde sich mit der Position, jederzeit, unabhängig vom Format über jedes Thema diskutieren zu können, auf die Möglichkeit von Gesprächen zwischen den Behörden vorbereiten, hieß es.