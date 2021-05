Vizejustizminister bietet wegen Vorwurf von Angriff auf Taxifahrer Rücktritt an

Photo : YONHAP News

Vizejustizminister Lee Yong-gu hat angesichts seines mutmaßlichen Angriffs auf einen Taxifahrer seinen Rücktritt angeboten.Laut dem Justizministerium brachte Lee am Freitag die Absicht zum Ausdruck, nur sechs Monate nach dem Amtsantritt zurückzutreten.Lee war im vergangenen Dezember zum Vizejustizminister ernannt worden, als erste Person seit 60 Jahren, die nicht aus Kreisen der Staatsanwaltschaft stammt.Erst später wurde bekannt, dass Lee im November letzten Jahres im betrunkenen Zustand mit dem Taxi gefahren war und den Fahrer am Kragen gepackt hatte, als dieser versucht hatte, ihn aufzuwecken.Die Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Zentral lud am 22. Mai Lee als Verdächtigen zu einer Vernehmung vor.