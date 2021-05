Außenminister verspricht entschlossenes Vorgehen gegen Dokdo-Kennzeichnung auf Landkarte der Tokio-Olympiade

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat ein entschlossenes Vorgehen dagegen versprochen, dass das Organisationskomitee der Olympischen Spiele in Tokio auf einer Landkarte auf der Webseite Dokdo als japanisches Gebiet markiert hat.Das Außenministerium werde so hart wie möglich dagegen vorgehen, sagte Chung in einer Sitzung des parlamentarischen Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung am Freitag. Das Ministerium habe bereits bei Japan heftigen Protest erhoben.Er fügte hinzu, dass falsche Schritte Japans in Bezug auf die südkoreanischen Felseninseln nicht toleriert würden.Chung teilte zudem die Position mit, dass die Bereitstellung des Covid-19-Impfstoffs für südkoreanische Truppen durch die USA keinen Zusammenhang mit gemeinsamen Militärübungen zwischen Südkorea und den USA habe.Die Frage eines Oppositionsabgeordneten, ob die USA Südkorea mit dem Impfstoff versorgten, weil die südkoreanische Regierung mit Verweis auf Covid-19 keine Gemeinschaftsübungen abhalten wolle, wies der Minister zurück.