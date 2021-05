Am Freitagnachmittag Regen in den südlichen Regionen

Photo : YONHAP News

Am Freitagnachmittag werden Regenfälle in den südlichen Gebieten Koreas erwartet.An einigen Orten wird dabei auch starker Wind oder Gewitter erwartet, auch mit Hagel sei zu rechnen.Der Regen soll an den meisten Orten am späten Nachmittag aufhören. In Teilen der zentralen Regionen und im Norden der Provinz Nord-Gyeongsang kann es jedoch in der Nacht erneut regnen.Am Samstag wird es landesweit leicht bewölkt sein, nachdem es bis zum frühen Morgen im Westen der Provinz Gangwon und im Norden der Provinz Nord-Chungcheong geregnet haben wird.Am Samstagmorgen sollen die Temperaturen landesweit zwischen elf und 15 Grad liegen. In Seoul wird mit 13 Grad gerechnet.