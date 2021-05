Kultur Einsatz von Robotern mit KI wird auf Bereiche bildende Kunst, Aufführung und Film erweitert

In Südkorea kommt ein KI-gestützter Roboterdienst, der Roboter QI, in weiteren Kulturbereichen wie bildende Kunst, Aufführung und Film zum Einsatz.



Das gab das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus bekannt.



Der Roboter QI bietet einen auf künstlicher Intelligenz basierten Chat-Service und einen auf dem autonomen Fahren beruhenden Dienst für die kulturelle Führung an. Seit 2018 sind elf Roboter dieses Typs in acht kulturellen Einrichtungen des Ministeriums im Einsatz.



Laut dem Ministerium werden ab dem kommenden Jahr auch im Nationalmuseum für moderne und zeitgenössische Kunst, dem Nationaltheater Koreas und dem Koreanischen Filmmuseum solche Roboter eingesetzt.