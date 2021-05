Der Kospi-Index in Seoul ist am Freitag vorgerückt.Der Hauptindex beendete den Handel 0,73 Prozent höher bei einem Stand von 3.188,73 Zählern.Gute Zahlen zur US-Wirtschaft schienen Hoffnung darauf gemacht zu haben, dass weltweit bei den wirtschaftlichen Aktivitäten wieder zur Normalität zurückgekehrt werde, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Dieser Optimismus habe den Börsen in Asien insgesamt zu einem Anstieg verholfen, sagte er weiter.