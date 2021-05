P4G-Gipfeltreffen in Seoul eröffnet

Photo : YONHAP News

Das P4G-Gipfeltreffen zur Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit für CO2-Neutralität und nachhaltige Entwicklung 2021 in Seoul ist offiziell eröffnet worden.In der Eröffnungsrede des P4G-Gipfels gab Staatspräsident Moon Jae-in neue Ziele der südkoreanischen Regierung bekannt, um Entwicklungsländer bei der Bekämpfung der globalen Klima- und Umweltkrise zu unterstützen.Moon sagte, Seoul wolle bis 2025 die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Klima und Umwelt stark ausweiten und einen Fonds in Höhe von fünf Millionen Dollar für die Forschung zum grünen Wachstum einrichten. Für den nachhaltigen Betrieb des P4G-Gipfels wolle die südkoreanische Regierung vier Millionen Dollar bereitstellen.Darüber hinaus wolle Südkorea anstreben, die Welt-Klimakonferenz (Conference of the Parties, COP) 2023 in der südkoreanischen Hauptstadt auszurichten.Bei dem zweitägigen virtuellen Treffen der internationalen Klimaschutzinitiative tauschen sich 48 ranghohe Regierungsvertreter und 21 Vertreter von internationalen Organisationen über das Thema "Verwirklichung der Visionen für die CO2-Neutralität" aus. Für die Gespräche am Montag werden der Klima-Beauftragte der USA John Kerry sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zugeschaltet sein.Im Anschluss an die Gespräche soll eine Seouler Erklärung angenommen werden. Der erste P4G-Gipfel hatte 2018 in Dänemark stattgefunden. Die Teilnehmer engagieren sich für eine noch raschere Reaktion auf die Folgen des Klimawandels sowie Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele.