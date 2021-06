Nordkorea kritisiert Abschaffung der Raketenrichtlinien für Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die USA für die Abschaffung der Raketenrichtlinien für Südkorea scharf kritisiert.Es handele sich um eine deutliche Erinnerung an Washingtons feindseligen Ansatz gegenüber Pjöngjang und ein Doppelspiel, hieß es in einem Artikel des nordkoreanischen Außenpolitik-Experten Kim Myong-chol, der von der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA heute veröffentlicht wurde.Es war Nordkoreas erste Reaktion auf den Beschluss beim US-amerikanisch-südkoreanischen Spitzentreffen am 21. Mai. Demnach sollen sämtliche Beschränkungen der Reichweite und des Sprengkopfgewichts südkoreanischer Raketen wegfallen.Der nordkoreanische Experte sieht darin eine bewusste feindselige Handlung. Er warf den USA vor, Doppelstandards anzulegen, da Pjöngjang gleichzeitig an der Entwicklung ballistischer Raketen gehindert werden solle.