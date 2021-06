Erste Lieferung des Moderna-Impfstoffs soll Dienstag eintreffen

Photo : YONHAP News

Südkorea erwartet am Dienstag die erste Lieferung des Corona-Impfstoffs von Moderna.Das Eintreffen der Lieferung verzögere sich damit um einen Tag, teilte die südkoreanische Regierung am Sonntag mit.Nach Angaben der Impf-Taskforce seien verschiedene Umstände in den USA der Grund für die verzögerte Abfertigung. Die ersten 55.000 Dosen des Moderna-Impfstoffs würden nun am Dienstag um 12.45 Uhr am Flughafen Incheon eintreffen.Südkorea hatte letztes Jahr einen Vertrag mit dem US-Hersteller über die Bereitstellung von Impfstoff für 20 Millionen Menschen unterzeichnet.Damit sollen ab Mitte Juni zunächst Beschäftigte im Gesundheitswesen unter 30 Jahren geimpft werden.