P4G-Gipfeltreffen in Seoul geht heute zu Ende

Photo : YONHAP News

Das P4G-Gipfeltreffen ist am Sonntag in Seoul eröffnet worden.Die südkoreanische Regierung hatte vor drei Jahren in Dänemark die Bereitschaft erklärt, sich an der Reaktion auf die Klimakrise aktiv zu beteiligen. Präsident Moon Jae-in hatte in seiner Grundsatzrede beim ersten Gipfel der internationalen Klimaschutzinitiative P4G, Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030, im Oktober 2018 in Dänemark betont, die Republik Korea werde immer mit von der Partie sein, um mit Menschheitsliebe der Welt zu helfen, so wie die Welt dem Land einst geholfen habe.Südkorea wurde dann zum Gastgeber des zweiten P4G-Gipfels.Präsident Moon sagte in seiner Eröffnungsrede des virtuellen Treffens, dass Südkorea als Brückenstaat zwischen Entwicklungs- und Industrieländern seine Verantwortung und Rolle erfüllen werde.Er teilte die Absicht mit, das nationale Emissionsreduktionsziel bis 2030 weiter zu erhöhen. Das aktuelle Ziel Südkoreas ist es, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 24,4 Prozent verglichen mit dem Niveau von 2017 zu verringern. Südkorea will sein neues Ziel auf der UN-Klimakonferenz, der jährlichen Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention (COP), im November präsentieren.Moon versprach zudem für die Unterstützung von Entwicklungsländern im Klima- und Umweltbereich, ein wichtiges Ziel von P4G, bis 2025 die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit im Klima- und grünen Bereich stark zu erweitern und einen Treuhandfonds in Höhe von fünf Millionen Dollar neu einzurichten.Moon stellte auch in Aussicht, für einen nachhaltigen Betrieb von P4G vier Millionen Dollar zu spenden. Er erklärte darüber hinaus die Absicht, dass Südkorea die 28. UN-Klimakonferenz im Jahr 2023 ausrichten will.Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie betonten über zehn nationale Vertreter auf Spitzenebene in ihren Reden die Wichtigkeit der Zusammenarbeit der internationalen Gemeinschaft für die Reaktion auf die globale Klimakrise.Der P4G-Gipfel in Seoul geht am Montagabend mit der Annahme einer Seouler Erklärung zu Ende.