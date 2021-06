Südkorea ruft Komitee für CO2-Neutralität ins Leben

Photo : YONHAP News

Ein präsidiales Komitee, das sich mit der Politik zur Reaktion auf den Klimawandel beschäftigen wird, ist gegründet worden.Das Komitee für CO2-Neutralität bis 2050 wurde am Samstag in Seoul feierlich ins Leben gerufen. Bei der Zeremonie hierfür waren Präsident Moon Jae-in, Ministerpräsident Kim Boo-kyum und Yun Sun-jin, Professorin der Graduiertenschule für Umweltstudien an der Seoul Nationaluniversität, anwesend. Kim und Yun sind Co-Vorsitzende des Ausschusses.Moon betonte, dass die Umsetzung durch die Bürger im Alltag, innovative Veränderungen von Unternehmen und der feste Willen der Regierung integriert werden sollten, damit die Herausforderung Südkoreas für die Erreichung der CO2-Neutralität bis 2050 gelingen könne. Der Ausschuss werde dabei zum Dreh- und Angelpunkt werden.Die neue Kommission stellt einen Zusammenschluss von drei früheren Ausschüssen dar, der Ausschuss für grünes Wachstum, der Nationale Rat für Klima und Luftqualität sowie der Sonderausschuss zur Vorbeugung von Feinstaub. Der neue Ausschuss wird in den nächsten 30 Jahren in allen Bereichen als Kontrollturm für die Erreichung des Ziels der Kohlenstoffneutralität bis 2050 fungieren.