Südkorea meldet 430 neue Covid-19-Fälle – Zahl der Erstgeimpften übertraf 5,4 Millionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge weniger als 500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 430 Neuansteckungen bestätigt, damit 50 weniger als am Vortag. Bislang wurden insgesamt 140.340 Covid-19-Fälle in Südkorea erfasst.Die Zahl der Neuinfektionen am Montag entspricht dem tiefsten Stand seit dem 29. März.Von den Neupatienten steckten sich 411 Menschen in Südkorea an, während 19 eingeschleppte Fälle nachgewiesen wurden.Die lokalen Fälle konzentrierten sich weiterhin auf die Hauptstadtregion. In Seoul wurden 129 Fälle bekannt, in der Provinz Gyeonggi 127. Daegu folgte mit 31 Fällen.Die Zahl der Erstgeimpften stieg mit Stand 0 Uhr um 4.710 auf fünf Millionen und 403.854. Die Zahl der Zweitgeimpften nahm um 87 auf zwei Millionen und 143.385 zu.Es wurden 773 weitere Fälle von unerwünschten Reaktionen nach einer Impfung gemeldet, die Gesamtzahl solcher Fälle übertraf 27.000. Davon stieg die Zahl der Fälle einer möglichen Anaphylaxie um drei auf 228.Am Sonntag wurden 13.544 Corona-Testungen in Testzentren vorgenommen, damit 480 weniger als am Vortag.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kletterte um zwei auf 1.959. Die Letalitätsrate beträgt 1,4 Prozent.