Politik Gebeine von zwei Kriegsgefallenen werden Angehörigen übergeben

Die sterblichen Überreste von zwei im Koreakrieg gefallenen südkoreanischen Soldaten werden nach 70 Jahren den Angehörigen übergeben.



Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten und die Behörde für die Bergung und Identifizierung von Kriegsgefallenen des Verteidigungsministeriums teilten mit, dass eine Zeremonie aus diesem Anlass am Montagnachmittag vor einem Denkmal für die Kriegsteilnehmer in Paju stattfinden werde.



Es handelt sich um die Gebeine von Yoon Deok-yong und Kang Seong-ki, die anscheinend in einem Gefecht um den Berg Baekseok in der Provinz Gangwon im Jahr 1951 gefallen waren.



Die Gebeine beider Soldaten wurden im Juni 2017 an dem Berg im Zuge einer Bergungskampagne des Verteidigungsministeriums geborgen. Dieses Jahr konnten sie identifiziert werden, weil Hinterbliebene Genproben zur Verfügung stellten.



Yoon Won-deok, der Sohn von Yoon Deok-yong, dankte dem Staat für den Einsatz, damit die Gebeine seines Vaters gefunden werden konnten.