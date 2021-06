Turbine des Reaktors Shin-Kori 4 wegen Feuer gestoppt

Photo : YONHAP News

Ein Feuer hat am Samstag die Turbine eines Reaktorblocks an einem Atomkraftwerk im Südosten Südkoreas gestoppt.Das Feuer brach gegen 9.28 Uhr im Reaktorblock Shin-Kori 4 in Ulsan aus und wurde eine Stunde später gelöscht. Es wird vermutet, dass das Feuer an einem Erregergerät der Turbine ausbrach.Nach Angaben der Zentrale der Koreanischen Gesellschaft für Wasser- und Atomkraft (KHNP) wurde weder ein Personenschaden noch ein Austritt radioaktiver Stoffe festgestellt.Die Kommission für Nuklearsicherheit teilte mit, dass sich der Strahlungspegel innerhalb des AKW auf einem normalen Niveau befinde.Die Kommission will ein Expertenteam schicken, das eine genaue Untersuchung durchführen wird.