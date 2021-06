Über die Hälfte der Zwanziger befürworten Leben ohne Ehepartner

Photo : YONHAP News

Über die Hälfte der Südkoreaner in ihren Zwanzigern befürworten ein Leben ohne Ehepartner.Das ergab die vierte Familienumfrage des Ministeriums für Gleichstellung und Familie. Befragt wurden im letzten September landesweit 10.997 Haushalte.Laut dem Ergebnis sprachen sich 53 Prozent der Befragten in ihren Zwanzigern, damit so viele wie in keiner anderen Altersgruppe, für ein Leben ohne Ehepartner aus.Auch der Scheidung, der erneuten Heirat und einer kinderlosen Ehe stimmten über die Hälfte der Menschen in ihren Zwanzigern zu.Je älter Menschen waren, desto niedriger war der Anteil der Befürworter in diesen Angelegenheiten. Bei den über 70-Jährigen erreichte der Anteil nicht einmal 20 Prozent.Auch hinsichtlich der Familienrituale war ein eindeutiger Generationsunterschied erkennbar.Bei den Zwanzigern waren über 48 Prozent damit einverstanden, dass ein Ehepaar nur mit seiner Familie traditionelle Festtage wie Neujahrsfest verbringt. Bei den über 70-Jährigen betrug der Anteil der Befürworter nur 13 Prozent.63,5 Prozent der Zwanziger stimmten dem Verzicht auf Ahnenrituale zu, während nur 27,8 Prozent der über 70-Jährigen dieser Meinung waren.26 Prozent aller Befragten, damit 4,9 Prozentpunkte mehr als 2015, stimmten einem Zusammenleben ohne Trauschein zu. 34 Prozent, 1,6 Prozentpunkte mehr, befürworteten es, keine Ehe einzugehen.70,5 Prozent antworteten außerdem, dass allein die Frau die Hausarbeiten übernimmt. Bei 26,6 Prozent würden die Hausarbeiten zu gleichen Teilen von Frau und Mann übernommen. Nur in 2,8 Prozent der Ehen übernimmt der Mann diese Arbeiten.