Militär will Mittel für Starts von Trägerraketen aus der Luft und vom Meer aus entwickeln

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär will verschiedene Mittel für Starts von Trägerraketen aus der Luft und vom Meer aus entwickeln.Anlass ist die Vereinbarung beim letzten Südkorea-USA-Gipfel, die Raketen-Richtlinien vollständig abzuschaffen, mit denen die zulässige Reichweite für südkoreanische Raketen begrenzt war.Das Verteidigungsministerium teilte in einem Bericht an den parlamentarischen Verteidigungsausschuss am Montag die Absicht mit, verschiedene Plattformen für den Betrieb von luft- und meeresgestützten Trägerraketen zu entwickeln, um die Verteidigungskapazitäten angesichts des Endes der Raketen-Richtlinien zu verstärken.Das Ministerium fügte hinzu, dass es zur Stärkung der vom Militär geführten Verteidigungskapazitäten Systeme ergänzen und entwickeln wolle, indem es sich weiter an das internationale Nichtverbreitungsregime halte.Hinsichtlich der Verstärkung der Kooperation mit den USA im Weltraum hieß es, dass eine Arbeitsgruppe für die Weltraumkooperation (SCWG) seit 2013 im Einsatz sei. In verschiedenen Bereichen, darunter Teilen von Informationen, Austausch von Fachkräften, Weltraumtraining und gemeinsame Entwicklung der Weltraumpolitik, würden beide Länder ihre Zusammenarbeit erweitern.