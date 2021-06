Vereinigungsminister trifft diese Woche im innerkoreanischen Austausch engagierte Unternehmer

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young wird sich diese Woche mit Unternehmern treffen, die an innerkoreanischen Austauschprojekten beteiligt waren.Anlass ist die Einschätzung, dass anlässlich des jüngsten Gipfels zwischen Südkorea und den USA Bedingungen geschaffen worden seien, die innerkoreanische Kooperation wieder voranbringen zu können.Nach Angaben des Vereinigungsministeriums am Montag wird Lee am Dienstag mit Hyun Jung-eun, Präsidentin der Hyundai Gruppe, zusammenkommen. Hyundai ist die Betreiberin der 2008 eingestellten innerkoreanischen Touren ins Geumgang Gebirge in Nordkorea.Am Freitag ist ein Treffen mit Lee Jung-myung, Präsident des Koreanischen Golf-Verbandes und der Unternehmensgruppe Ananti, geplant. Ananti hatte einen Golfplatz am Gebirge Geumgang gebaut.Ministeriumssprecherin Lee Jong-joo sagte, dass die Treffen dazu dienen würden, verschiedene Meinungen von Unternehmern zu sammeln, weil gute Bedingungen für die Förderung des innerkoreanischen Dialogs und der Kooperation anlässlich des Gipfels mit den USA geschaffen worden seien.Die Einschätzung des Ressorts rührt daher, dass US-Präsident Joe Biden in seiner gemeinsamen Erklärung mit Präsident Moon Jae-in die Unterstützung für innerkoreanische Gespräche und Kooperation geäußert hatte und dass sich beide Präsidenten auf die Achtung der innerkoreanischen Gipfelerklärung von Panmunjom von 2018 verständigt hatten.