Wirtschaft Gastronomie erfreut sich größten Wachstums im Online-Handel

Im koreanischen Markt für Online-Einkauf hat die Gastronomie im Auftaktquartal den stärksten Zuwachs verzeichnet.



Nach Angaben des Statistikamtes am Montag belief sich das Volumen der Online-Einkäufe im Auftaktquartal auf 44,7 Billionen Won (40 Milliarden Dollar). Das seien 21,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.



Das Volumen der Online-Essensbestellungen wuchs um 71,9 Prozent auf 5,9 Billionen Won (5,3 Milliarden Dollar). Das entspricht dem stärksten Zuwachs in allen Kategorien.



Wichtigster Grund für das kräftige Wachstum ist der infolge der Corona-Krise verstärkte Trend, auch bei der Bewirtung auf Kontakt zu verzichten. Die Konkurrenz zwischen Bestell-Applikationen spielte ebenfalls eine Rolle.



Beim Transaktionsvolumen bei Reise- und Verkehrsdienstleistungen wurde dagegen mit 34,4 Prozent der stärkste Rückgang in allen Kategorien verbucht. Bei Kultur- und Freizeitdienstleistungen wurde ein Rückgang von 25,7 Prozent verzeichnet.



Die Online-Einkäufe von Modeartikeln und Accessoires schrumpften um sechs Prozent, die von Kosmetika nahmen um 3,8 Prozent ab.