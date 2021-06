Politik Demonstration auf See gegen Ablassen von Japans AKW-Wasser ins Meer

Die Stadt Ansan hat am Montag eine Demonstration auf See durchgeführt, um die geplante Ableitung kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima zu veruteilen.



Die Protestkundgebung wurde gemeinsam mit einer dortigen Fischerorganisation und einem Yachtverband vor dem Hafen Tando in Ansan abgehalten. Beteiligt waren über 30 Fischkutter, Yachten und Boote mit Plakaten und Flaggen, auf denen die Entscheidung als Terrorakt gegen die Menschheit kritisiert und deren Zurücknahme verlangt wird.



Bürgermeister Yoon Hwa-seop nahm an Bord einer Yacht im Besitz der Stadt an der Demonstration teil.



Er betonte, dass kontaminiertes Wasser aus Japan in wenigen Monaten nach dem Ablassen sogar zum Hafen Tando gelangen könnte, der sich an der Westküste Südkoreas befinde. Die Entscheidung der japanischen Regierung, mit der das Leben der Menschen auf der ganzen Welt bedroht werden könne, müsste unbedingt zurückgezogen werden.