Politik Scheidender OECD-Chef lobt Koreas Vorgehen im Kampf gegen Covid-19

Angel Gurría, der scheidende Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), hat das Vorgehen Südkoreas im Kampf gegen Covid-19 positiv bewertet.



Südkorea habe ein etwas überraschendes und sehr attraktives Ergebnis erreicht, eines der Länder zu sein, die 2020 inmitten der Corona-Pandemie am besten abgeschnitten hätten, sagte er am Freitag (Ortszeit) in einem virtuellen Interview mit koreanischen Korrespondenten in Paris.



Während er die wirtschaftlichen Erfolge Südkoreas inmitten der Corona-Pandemie positiv bewertete, betonte er zugleich, dass für Maßnahmen zur Konjunkturbelebung das Timing wichtig sei. Man sollte die Konjunkturmaßnahmen nicht stoppen, bis sich eine Wirtschaftserholung sehr deutlich zeige.



Gurría betonte auch die Wichtigkeit, das Tempo der Impfungen gegen Covid-19 zu steigern. Unter den 38 OECD-Mitgliedern verzeichnet Südkorea den drittniedrigsten Anteil der Geimpften an der Bevölkerung. Lediglich Japan und Neuseeland würden einen noch geringeren Anteil aufweisen.



Als Besorgnis erregende Faktoren für die südkoreanische Wirtschaft nannte er die Wohnungspreise und die private Verschuldung.



Gurría diente 15 Jahre lang als OECD-Generalsekretär und übergibt die Amtsgeschäfte am Dienstag seinem Nachfolger.