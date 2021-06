Seouler Erklärung beim P4G-Gipfel verabschiedet

Photo : YONHAP News

Der P4G-Gipfeltreffen in Seoul ist zu Ende gegangen.Am zweiten und letzten Tag des Gipfels der internationalen Klimaschutzinitiative P4G, Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030, nahmen die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten die Seouler Erklärung an.Diese sieht vor, dass die Teilnehmerstaaten sowie internationale Organisationen die Ernsthaftigkeit der Folgen des Klimawandels erkennen und ihren Willen für tatkräftige Bemühungen bekräftigen.In der Erklärung heißt es im Kern, dass die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden solle. Der Kohleausstieg solle beschleunigt werden. Auch gegen die Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll solle gekämpft werden.Vor der Annahme der Erklärung fanden unter Leitung von Staatspräsident Moon Jae-in Gespräche zwischen den Staats- und Regierungschefs statt. Oben auf der Agenda standen das internationale Vorgehen für eine CO2-Neutralität bis 2050 und die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Regierungen und dem privaten Sektor für das Erreichen dieses Ziels. Teilnehmer waren unter anderem der Klima-Beauftragte der USA, John Kerry, und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.Der nächste P4G-Gipfel findet 2023 in Kolumbien statt.